Bonus giovani 2025 ecco quando scatta lo sconto di 500 euro

Se sei un giovane in cerca di lavoro, questa è la notizia che aspettiavi: il bonus giovani 2025, con uno sconto di 500 euro, scatta solo se le aziende aumentano il proprio organico. Dopo le ultime precisazioni dell’Inps, scopri come sfruttare al massimo questa opportunità e quali sono i requisiti fondamentali per beneficiare di questo incentivo, pensato per sostenere la crescita occupazionale tra i più giovani. Un’occasione da non perdere per entrare nel mondo del lavoro e costruire il futuro.

Roma, 20 giugno 2025 – Via libera al bonus giovani 2025 ma solo se c'è un incremento netto dell'organico dell'azienda. Arrivano le nuove precisazioni sulla norma contenuta nell'ultima manovra economica e destinata a promuovere l'occupazione proprio nella fascia più debole del mercato del lavoro, quella dei giovani. Ecco, nel dettaglio, le novità che riguardano questo incentivo. L'incentivo. L'Inps, nella sua nota, ricorda che la misura di tale incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La soglia massima dello sconto è di 500 euro al mese per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata dalla manovra e nel "rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027".

