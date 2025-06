Bonus edicole 2025 | domande al via dal 1° luglio Requisiti importi istanze

Se sei un'edicola interessata a ricevere il bonus 2025, questa è la tua occasione: dal 1° al 30 luglio potrai presentare domanda per ottenere fino a 4.000 euro di contributo, coprendo il 60% delle spese sostenute nel 2024. Un sostegno importante nato per rafforzare il settore e incentivare l’editoria, in linea con le nuove misure del Dpcm 17 aprile 2025. Non perdere questa opportunità!

Dal 1° al 30 luglio 2025 è possibile trasmettere le domande di accesso al contributo per le imprese esercenti punti vendita esclusivi per il commercio di giornali e riviste: il bonus edicole, figlio del Dpcm 17 aprile 2025 sulla nuove misure a sostegno dell’editoria. Si tratta di un contributo massimo di 4 mila euro, calcolato in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2024 per IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, utenze luce e internet, acquisto o noleggio registratori di cassa e POS, nonché altri oneri di trasformazione digitale e ammodernamento tecnologico. Con il decreto attuativo del Capo dipartimento per l’informazione e l’editoria del 5 giugno 2025 sono stati definiti i requisiti e le modalità di accesso al contributo, oltre che i termini per le istanze. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

In questa notizia si parla di: bonus - edicole - domande - luglio

. Il Decreto 5 giugno del Dipartimento per l’Editoria reca le regole per gli aiuti alle edicole 2025. La domanda dal 1° luglio per percepire un contributo fino a 4.000 euro. L’agevolazione è Vai su Facebook

Bonus edicole 2025: domande dal 1° luglio; Contributo per le edicole fino a 4.000 euro; Contributi alle edicole 2025: presentazione delle domande dal 1° luglio.

Bonus edicole 2025: domande dal 1° luglio - Regole per le domande per le misure di aiuto alle edicole edizione 2025: beneficiari, requisiti e modalità per richiedere gli aiuti dal 1° luglio prossimo ... Come scrive fiscoetasse.com

Bonus giovani fino a 650 euro al mese (per due anni): i requisiti ora sono cambiati - L'incentivo rivolto ai datori di lavoro privati prevede l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi. Segnala today.it