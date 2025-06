Bonus di 500 euro alle mamme | come si ottiene tutti i requisiti

Il governo ha appena approvato un nuovo bonus di 500 euro destinato alle mamme lavoratrici, con uno stanziamento di 180 milioni di euro. Questa misura mira a sostenere le famiglie e a riconoscere il ruolo fondamentale delle madri nel mondo del lavoro. Ma come si ottiene il bonus e quali sono i requisiti? Scopriamolo insieme tutte le novitĂ e le modalitĂ per accedere a questa importante agevolazione.

180 milioni di euro in piĂą destinati alle lavoratrici madri. Cosa prevede la norma approvata in Consiglio dei ministri. Venerdì 20 giugno 2025 il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allo stanziamento di 180 milioni di euro da destinare alle lavoratrici madri. A spiegare come funziona, è stata la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone in conferenza stampa. Tutte le novitĂ . Bonus di 500 euro alle lavoratrici madri: come si ottiene, tutti i requisiti – notizie.com La legge di Bilancio attualmente in vigore e approvata a dicembre del 2024, aveva destinato 300 milioni a misure in ausilio delle donne con figli che lavorano. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Bonus di 500 euro alle mamme: come si ottiene, tutti i requisiti

