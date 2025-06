bonus casa 2025 quali sono quelli ancora disponibili e a chi spettano

Se stai pianificando di rinnovare la tua casa nel 2025, è fondamentale conoscere quali bonus sono ancora disponibili e chi può beneficiarne. Con nuove regole e limiti più stringenti, il panorama degli incentivi si presenta più complesso ma ancora ricco di opportunità per migliorare efficienza energetica e ristrutturazioni. Scopriamo insieme quali bonus casa puoi sfruttare nel 2025 e come ottenere il massimo dai tuoi investimenti.

Anche nel 2025 sono previsti diversi bonus casa per chi vuole ristrutturare o migliorare l’efficienza della propria abitazione, ma con regole più rigide e importi ridotti rispetto al passato. Per esempio, il Superbonus è stato in gran parte ridimensionato, mentre altri bonus restano attivi con condizioni precise. Ecco un riepilogo aggiornato. Superbonus 2025: a chi spetta ancora. Casa (Freepik). Il Superbonus resta valido solo per spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 e per chi ha avviato i lavori entro il 15 ottobre 2024. L’aliquota è scesa al 65 per cento e riguarda solo condomìni, edifici da due a quattro unità e soggetti come Onlus e organizzazioni di volontariato. 🔗 Leggi su Lettera43.it