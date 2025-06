Bonus bollette extra 200 euro in arrivo da giugno | 15 FAQ utili su importi pagamenti e tempistiche

Se stai aspettando il Bonus bollette extra di 200 euro, ecco tutto ciò che devi sapere: importi, pagamenti, tempistiche e le FAQ più utili per capire come ricevere il contributo nel 2025. Mentre chi già beneficia del bonus ordinario riceve le proprie tranche, i nuovi aventi diritto dovranno attendere i controlli post DSU. Scopri ora come prepararti al meglio per questa importante agevolazione.

Tutto pronto per i pagamenti del Bonus bollette extra previsto per il 2025, in arrivo da giugno per la nuova platea beneficiaria. Mentre chi già percepiva il bonus bollette ordinario sta già ricevendo le tranche di sconto, i nuovi beneficiari (con ISEE tra 9.530 e 25.000 euro) otterranno i pagamenti solo dopo i controlli post DSU aggiornata. Il contributo straordinario per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas è stato istituito dal Decreto n.19 del 28 febbraio 2025, ed è riservato ai clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro. Di seguito pubblichiamo le FAQ principali sul bonus, con le domande più frequenti e le risposte utili per capire chi ha diritto ai 200 euro di sconto extra in bolletta e le tempistiche di pagamento. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Bonus bollette extra 200 euro, in arrivo da giugno: 15 FAQ utili su importi, pagamenti e tempistiche

