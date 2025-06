Bonny presto giocatore dell’Inter! Ecco cosa manca col Parma – Sky

Anche Bonny sta per vestire la maglia nerazzurra, portando nuova linfa all’attacco dell’Inter. Tuttavia, c’è ancora qualche dettaglio da sistemare con il Parma, come spiega Manuele Baiocchini su Sky Sport. Il reparto offensivo si sta delineando: tra partenze e arrivi, il club lavora per rafforzarsi e affrontare al meglio la stagione. La strada verso il grande salto è ormai tracciata, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire il prossimo passo.

Ange-Yoan Bonny diventerà molto presto un nuovo giocatore dell’Inter. Manca ancora qualcosa con il Parma, la spiegazione di Manuele Baiocchini su Sky Sport. IL REPARTO – A questo punto è inevitabile fare acquisti nel reparto offensivo. Joaquin Correa al Botafogo, Marko Arnautovic in attesa della scadenza del contratto tra pochi giorni, Mehdi Taremi bloccato in Iran ma comunque in uscita. Le opzioni sono pochissime e Cristian Chivu sta facendo la conta con quelli a disposizione al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Questa situazione non può replicarsi anche nella prossima stagione, per questo la società Inter sta lavorando sui nomi in attacco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny presto giocatore dell’Inter! Ecco cosa manca col Parma – Sky

