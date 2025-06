Bonny Inter stretta finale col Parma | il francese raggiungerà il gruppo negli USA? Ecco cosa filtra

L'Inter sta per chiudere la trattativa con il Parma per Bonny, un colpo che potrebbe rafforzare la rosa nerazzurra. Ma c'è di più: si sussurra che il francese potrebbe unirsi al gruppo negli USA e prendere parte al Mondiale per Club. Restano da definire gli ultimi dettagli, tra cui una possibile contropartita tecnica. La fumata bianca è quasi arrivata, e il futuro di Bonny si sta delineando sempre più chiaramente.

sulla sua partecipazione al Mondiale per Club. Gli uomini del mercato Inter hanno virtualmente chiuso l’accordo col Parma per il trasferimento di Bonny. Restano da limare gli ultimi dettagli e da capire se ci sarà l’inserimento di una contropartita tecnica (su tutte Sebastiano Esposito): dettagli che verranno sistemati nel nuovo summit tra le due squadre in programma per settimana prossima. Intanto ci si interroga se l’attaccante francese possa riuscire o meno a raggiungere il gruppo per poter essere a disposizione di Chivu già in questa tournée statunitense del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, stretta finale col Parma: il francese raggiungerà il gruppo negli USA? Ecco cosa filtra

In questa notizia si parla di: inter - parma - stretta - finale

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Stretta finale #Inter-Parma per #Bonny: base di accordo sui 20-22 milioni di euro e possibile inserimento di Seba Esposito come contropartita. Può arrivare al Mondiale per Club: verrà riaperta una finestra dal 27 giugno al 3 luglio @sportmediaset Vai su X

L'Inter cambia allenatore ma non pelle: resta Cecchi, garanzia tattica dei nerazzurri. Dietro ai successi e al gioco di Inzaghi c'è uno dei suoi collaboratori, che l'Inter si è tenuta stretta: non andrà in Arabia. Vai su Facebook

SM - Inter-Parma, accordo di massima per Bonny: verso l'accelerata finale. E su Hojlund...; Inter, stretta di mano con il Parma per Bonny: affare in chiusura a 23-25 milioni; FLASH – Inter, stretta finale per Chivu: è a Milano con il suo agente per chiudere.

Bonny, stretta finale Inter-Parma: può arrivare al Mondiale! – SM - Inter e Parma hanno trovato una base di accordo per il trasferimento del francese in nerazzurro. inter-news.it scrive

SM - Inter-Parma, accordo di massima per Bonny: verso l'accelerata finale. E su Hojlund... - Mentre l'Inter di Cristian Chivu pareggia la sua prima partitadel Mondiale per Club, match d'esordio giocato la scorsa notte contro il Monterrey, la dirigenza corre persino più veloce dei ragazzi in c ... Come scrive msn.com