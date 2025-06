Bonny Inter si lavora per l’intesa totale con il Parma | cosa filtra sull’inserimento di Esposito

L’Inter si prepara a fare un passo deciso sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Tra i nomi più caldi spicca quello di Ange-Yoan Bonny, talento emergente del Parma, che sembra ormai in dirittura d’arrivo. La trattativa con il club emiliano è in fase avanzata e potrebbe rappresentare una svolta importante per le strategie nerazzurre. Resta da limare qualche dettaglio, ma il futuro di Bonny potrebbe essere con l’Inter.

L' Inter si muove con decisione sul mercato, tra operazioni in entrata e valutazioni in uscita. Secondo quanto riportato da SportMediaset, uno dei nomi più caldi in casa nerazzurra è quello di Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma. L'affare è ormai in fase avanzata: restano da limare gli ultimi dettagli, ma la chiusura ufficiale è attesa per l'inizio della prossima settimana. L'operazione complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Ancora da chiarire se tale somma verrà raggiunta attraverso bonus legati a obiettivi oppure con l'inserimento di una contropartita tecnica.

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

