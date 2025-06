Bonny Inter parti sempre più vicine | l’esperto di mercato Fabrizio Romano fissa la data dell’ipotetica chiusura dell’affare

L’attesa sta per finire: Bonny Inter è sempre più vicina alla signing, con le trattative che procedono spedite. Secondo gli aggiornamenti di Fabrizio Romano, l’Inter si avvicina sempre di più a formalizzare l’accordo con il Parma per il talentuoso francese Ange Yoann Bonny. La volontà delle parti si avvicina, e presto potremmo assistere alla conclusione di un affare cruciale nel calciomercato nerazzurro. Restate con noi per gli ultimi sviluppi!

Bonny Inter, il francese rimane il primo obiettivo del calciomercato nerazzurro. Gli ultimi aggiornamenti forniti da Fabrizio Romano fanno ben sperare. Ange Yoann Bonny continua ad essere il primo obiettivo dell' Inter. La distanza tra l'offerta nerazzurra e la domanda del Parma è minima, e manca sempre meno alla definitiva chiusura dell'affare. Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione. IMPORTANTE LA PROSSIMA SETTIMANA – «Settimana prossima sarà importante per Bonny del Parma su cui sicuramente l'Inter continuerà a lavorare dopo un primo contatto tra club, un contatto da 22 mln più bonus mentre il Parma vuole di più e al momento non c'è un accordo.

