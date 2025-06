Bonny Inter nuovo incontro col Parma per la fumata bianca | il francese ora è vicinissimo! Ragionamenti sulla contropartita

L’attesa è finalmente giunta al culmine: Bonny Inter sta per diventare realtà. Dopo un nuovo incontro con il Parma, il francese è ormai a un passo dalla maglia nerazzurra, con una trattativa che si avvicina alla fumata bianca. La cifra, tra i 23 e i 25 milioni di euro, e un nome in pole position per la contropartita, fanno salire l’anticipazione alle stelle. Conto alla rovescia per il grande colpo di mercato!

con un nome in pole. Conto alla rovescia per vedere Bonny al calciomercato Inter. L'attaccante francese è sempre più vicino all'arrivo in nerazzurro, con il Parma e il club milanese che hanno già raggiunto un'intesa di massima: il costo dell'operazione si aggira tra i 23 e i 25 milioni di euro. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i dettagli verranno limati a inizio settimana, quando è previsto un summit decisivo tra le due società. Sul tavolo, la formula del trasferimento — che potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto mascherato — e la possibile inclusione di una contropartita tecnica gradita al Parma, con Sebastiano Esposito come nome in pole.

