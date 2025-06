Bonny e Sulemana la Roma ci prova | Inter e Atalanta vogliono chiudere

dimostrando quanto la strategia e la pazienza siano fondamentali per la Roma in questa finestra di mercato complessa. Con Bonny e Sulemana pronti a rafforzare la rosa, mentre Inter e Atalanta puntano a chiudere le trattative, i giallorossi devono muoversi con intelligenza e calma, rispettando gli impegni con la UEFA e pianificando ogni passo con attenzione. Solo così potranno costruire una squadra competitiva e resistente alle sfide della prossima stagione.

Calma e pazienza saranno due mantra importantissimi per la Roma sul mercato, posto che, causa settlement agreement con la UEFA, ogni spesa andrĂ gestita e pensata in ogni minimo dettaglio. Fino al 30 di giugno le cessioni la faranno da padrone, con Paredes e Shomurodov pronti ad aggiungersi a coloro che hanno giĂ salutato la capitale, e con luglio inizieranno le operazioni in entrata. Questa necessitĂ di pensare prima alle uscite però sta lasciando campo libero alla concorrenza su quale osservato speciale dei giallorossi, ed uno di questi è Ange-Yoan Bonny. Che Gasperini voglia nuova linfa in attacco non è un mistero, e il classe 2003 francese, reduce da una stagione da 6 gol e 4 assist con il neopromosso Parma, abbina qualitĂ tecniche e fisiche che piacciono molto al club capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Bonny e Sulemana, la Roma ci prova: Inter e Atalanta vogliono chiudere

