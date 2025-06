Bonny e quella duttilità che tanto piace a Chivu

Bonny, il giovane talento che tanto ha impressionato Chivu, sta attirando l'interesse dell’Inter con la sua incredibile duttilità. Questa qualità, così apprezzata dal tecnico romeno, lo rende un elemento versatile e prezioso per qualsiasi strategia tattica. Mentre i nerazzurri si avvicinano al suo ingaggio, cresce l’attesa di vedere come questa polivalenza potrà contribuire a rinforzare il progetto del club. La sfida è appena iniziata...

L'Inter si avvicina a grandi passi a Bonny. E tra le doti che hanno convinto i nerazzurri c'è sicuramente la duttilità. Un talento che proprio Chivu ha sfruttato al massimo negli ultimi mesi. DUTTILITÀ AL POTERE – Bonny è nel mirino dell'Inter da prima che la scelta del nuovo allenatore ricadesse su Chivu. Vale a dire proprio sull'uomo che ne ha fatto una chiave tattica della sua squadra negli ultimi mesi. Se infatti c'è una dote che il francese ha messo in mostra nel suo primo anno in A è la capacità di adattarsi ai più svariati contesti tattici. Una dote di cui un tecnico mutevole come il rumeno non poteva non innamorarsi.