Bonny all’Inter | la svolta sarà a breve! Dettagli e tempistiche – CdS

L’attesa sta per finire: Bonny Inter all’orizzonte, con una svolta imminente che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo. Dopo aver concluso con successo gli acquisti di Petar Sucic e Luis Henrique, l’Inter si prepara ad accogliere un nuovo talento. La trattativa con il Parma si infiamma e le tempistiche sono ormai in fase di definizione. La domanda ora è: chi tra Arnautovic e Joaquin lascerà spazio a Bonny?

Presto Bonny sarà un giocatore dell’Inter. Nelle prossime ore è attesa una svolta in questo senso, con il club meneghino e il Parma, pronte ad un contatto diretto. CI SIAMO – Manca poco e l’Inter si prepara ad accogliere il terzo acquisto dell’estate dopo Petar Sucic e Luis Henrique, chiusi tra gennaio e primavera e ufficializzati a partire dal primo di giugno. Bonny e l’attaccante che prenderà il posto di uno tra Marko Arnautovic e Joaquin Correa, il quale nella notte ha visto il suo Botafogo battere sorprendentemente il Psg (lui è rimasto in panchina 90?). Ritornando a Bonny, Inter e Parma potrebbero trovare una svolta definitiva tra questo weekend ed inizio di settimana prossima, quando riavranno un altro contatto diretto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny all’Inter: la svolta sarà a breve! Dettagli e tempistiche – CdS

