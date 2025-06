Bomber Giangaspero e Ardor Lazzate le strade si separano

Le strade dell’Ardor Lazzate e di Francesco Giangaspero si separano, nonostante le rassicurazioni di recenti settimane. Tra maggio e giugno, il vicepresidente Pierangelo Balzarotti e il direttore sportivo Lino D’Onofrio avevano espresso fiducia nella sua riconferma, ma il bomber ha deciso di cambiare aria, annunciando mercoledì la volontà di esplorare nuove sfide. Una decisione che scuote il mondo del calcio locale e apre nuovi scenari per il futuro.

Alla fine a nulla sono servite, tra maggio e inizio giugno, le rassicurazioni prima del vicepresidente Pierangelo Balzarotti e poi del direttore sportivo Lino D'Onofrio circa la riconferma al centro dell'attacco dell' Ardor Lazzate di Francesco Giangaspero (nella foto con la maglia bianca). Che mercoledì ha comunicato alla società (e poi via social) la volontà di cambiare aria. Già nei giorni scorsi, quando ancora a Lazzate la speranza di trattenerlo per la terza stagione di fila resisteva convinta, erano circolate le prime indiscrezioni che indirizzavano Giangaspero verso altri lidi (Rhodense in pole o anche il Pianico).

