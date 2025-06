Bomba da Coverciano | fatto ultimo disperato tentativo prima di Gattuso | È arrivato un altro NO

La corsa per il ruolo di allenatore della Nazionale italiana si infiamma: un ultimo, disperato tentativo da Coverciano si è concluso con un secco no, lasciando il passo a Gennaro Gattuso. Mentre il sogno di chiudere con un colpo di scena sfuma, la decisione si fa definitiva. È il momento di guardare avanti e prepararsi alla nuova era azzurra, dove il futuro si scriverà sotto la guida di Gattuso.

