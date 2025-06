Bolzano un consigliere comunale di FdI cita Goebbels per dire no alla bandiera arcobaleno

A Bolzano, il consigliere di Fratelli d’Italia Diego Salvadori ha scatenato un acceso dibattito pubblicando una citazione attribuita a Goebbels per condannare l’esposizione della bandiera arcobaleno. La frase, interpretata come un attacco simbolico, ha infiammato le reazioni bipartisan, sollevando questioni di sensibilità e libertà di espressione. In un contesto così delicato, il gesto ha acceso un confronto tra rispetto delle diversità e responsabilità politica, lasciando emergere tensioni profonde sulla gestione del simbolismo pubblico.

Polemica a Bolzano dopo un post pubblicato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Diego Salvadori, che ha riportato una frase attribuita a Goebbels, ministro della Propaganda del Terzo Reich: «La bandiera non segue il popolo, è il popolo che deve seguire la bandiera». Il commento, in riferimento all’esposizione della bandiera arcobaleno al Noi Techpark, ha immediatamente suscitato reazioni bipartisan. Travolto dalle critiche, Salvadori ha fatto marcia indietro, cancellando il post e chiarendo che si trattava di una citazione storica da lui riportata «che ripudio nel modo più assoluto qualsiasi tipo di regime totalitario». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bolzano, un consigliere comunale di FdI cita Goebbels per dire no alla bandiera arcobaleno

