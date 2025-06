Bologna metalmeccanici in sciopero bloccano la tangenziale | saranno denunciati

In un gesto di protesta che ha paralizzato Bologna, circa 10.000 metalmeccanici hanno bloccato la tangenziale, scatenando una dura risposta dalle autorità. La manifestazione, simbolo di forte dissenso verso il decreto Sicurezza del governo Meloni, mette in luce le tensioni tra lavoratori e istituzioni. Bonelli, schierandosi dalla parte dei manifestanti, denuncia una legge più orientata a criminalizzare il dissenso che a garantire la sicurezza. La protesta continua anche ad Ancona e Genova, alimentando il dibattito nazionale.

"È l'ennesima prova che il decreto Sicurezza voluto dal governo Meloni non tutela la sicurezza dei cittadini, ma serve soltanto a intimidire e a criminalizzare il dissenso", ha dichiarato durissimo Bonelli, esprimendo solidarietà ai circa 10mila metalmeccanici protagonisti della vicenda. Ulteriori proteste sono in corso ad Ancona e Genova. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bologna, metalmeccanici in sciopero bloccano la tangenziale: saranno denunciati

