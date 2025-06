Bologna l' Università in campo contro gli ebrei

Nella vibrante Bologna, città di cultura e storia, si è assistito a un episodio che ha sollevato molteplici riflessioni sulla libertà di espressione e sui confini del dibattito accademico. La recente mozione approvata dal Senato Accademico dell’Università di Bologna condanna le violazioni dei diritti internazionali da parte di Israele e propone il riconoscimento di uno Stato. Un gesto che mette in discussione i principi di pluralismo e dialogo nel cuore dell’istruzione superiore.

E dove se non nella rossissima Bologna, la cui gloriosa Alma Mater è da sempre ostaggio delle frange più radicali dell’antagonismo? Solo all’università del capoluogo emiliano poteva passare una mozione, approvata dal Senato Accademico, che condanna «tutte le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani commesse da Israele». Non solo. Nel documento, che ha ottenuto il semaforo verde, si avanza anche «il riconoscimento dello Stato palestinese e il rafforzamento di tutte le iniziative diplomatiche e politiche volte a far cessare il conflitto nella Striscia di Gaza e a garantire la piena attuazione di tutte le risoluzioni Onu relative ai rapporti fra Palestina e Israele». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bologna, l'Università in campo contro gli ebrei

