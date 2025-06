Bologna entra in gioielleria e riempie le tasche di collane | picchia la guardia ma viene arrestato

Un episodio di tensione scuote Bologna: un cittadino georgiano entra in una gioielleria, tenta la rapina e aggredisce la guardia, ma la sua corsa si ferma all’arresto. La scena ha lasciato tutti sorpresi, dimostrando ancora una volta quanto sia importante l’attenzione alla sicurezza nei momenti di crisi. La vicenda si conclude con un intervento tempestivo delle forze dell’ordine, garantendo che la legge faccia il suo corso.

Un cittadino georgiano è stato arrestato a Bologna per tentata rapina in una gioielleria, dopo aver aggredito la sicurezza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bologna, entra in gioielleria e riempie le tasche di collane: picchia la guardia ma viene arrestato

In questa notizia si parla di: bologna - gioielleria - arrestato - entra

Tentata rapina in una gioielleria. La Polizia di Stato di Bologna trae in arresto un cittadino georgiano che ha tentato di asportare gioielli dal valore di più di 11.000 euro. - Questura di Bologna | Polizia di Stato; Due arresti in centro per furti in strada e in gioielleria; Paura in centro a Bologna: colpo in gioielleria in via Indipendenza, commessa insegue il rapinatore.

La Polizia di Stato di Bologna trae in arresto un cittadino georgiano che ha tentato una rapina in una gioielleria - Nella mattina di ieri, la Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un cittadino georgiano di 44 anni, responsabile di un tentativo di rapina in una gioielleria di un Centro Commerciale in Via Larga ... Si legge su virgilio.it

Stalking a Bologna, entra di nascosto in casa della ex: arrestato - Dopo essere stato arrestato dai Carabinieri, il 50enne è stato tradotto in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna. Secondo ilrestodelcarlino.it