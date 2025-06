Bologna colpita in faccia con una bottiglia durante una lite per droga | donna ricoverata in gravi condizioni

Un episodio di violenza scuote Bologna: una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita in faccia con una bottiglia durante una lite legata a droga di scarsa qualità. La scena, fortunatamente, si è conclusa con l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Questo inquietante episodio evidenzia ancora una volta le conseguenze di un mercato di sostanze illegali poco controllato e il bisogno di maggiore attenzione e prevenzione.

Una lite su droga di scarsa qualità ha portato a una violenta aggressione con bottigliata nel centro di Bologna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bologna, colpita in faccia con una bottiglia durante una lite per droga: donna ricoverata in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: bologna - lite - droga - colpita

Coppia uccisa a Bologna, fermato il coinquilino: doveva lasciare casa, poi la lite per 20mila euro - Un dramma che segna Bologna e solleva interrogativi su convivenza e conflitti economici. Gennaro Maffia, il coinquilino fermato per il duplice omicidio di Luca Monaldi e Luca Gombi, si trovava al centro di una lite che ruotava attorno a 20mila euro.

Bologna, colpita in faccia con una bottiglia durante una lite per droga: donna ricoverata in gravi condizioni; Lite in piazza Lucio Dalla per la droga, ragazza di 25 anni perde un occhio; Coltellata in piazza Verdi: minorenne in gravi condizioni.

Bologna, colpita in faccia con una bottiglia durante una lite per droga: donna ricoverata in gravi condizioni - Una lite su droga di scarsa qualità ha portato a una violenta aggressione con bottigliata nel centro di Bologna. Secondo virgilio.it

Lite in piazza Lucio Dalla per la droga, ragazza di 25 anni perde un occhio - La vittima è stata colpita al volto con una bottigliata subendo la rottura del bulbo oculare. Lo riporta msn.com