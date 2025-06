Bologna 7mila metalmeccanici invadono la tangenziale | traffico in tilt e raffica di denunce

Un corteo di oltre 7.000 metalmeccanici ha invaso improvvisamente la tangenziale di Bologna, scatenando caos e paralizzando il traffico cittadino. La manifestazione, durata circa mezz’ora, ha evidenziato le tensioni tra lavoratori e istituzioni, con la Questura pronta a emanare denunce penali. Un gesto forte nel cuore della città , che sottolinea l’urgenza di trovare una soluzione ai rinnovi contrattuali. La presenza di così tante persone in questa mobilitazione rappresenta un segnale chiaro del loro disagio e della volontà di farsi ascoltare.

Mattinata ad alta tensione quando oltre 7mila metalmeccanici hanno paralizzato un tratto di tangenziale per chiedere con forza il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Un blitz imprevisto, durato circa mezz’ora, che ha mandato in tilt la viabilitĂ e innescato un braccio di ferro con la Questura, pronta ora a procedere con denunce penali. Il corteo parte dal Parco Nord, poi la svolta a sorpresa. I fatti sono accaduti a Bologna. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, il raduno dei manifestanti era autorizzato al Parco Nord, con un percorso cittadino definito e concordato. Ma i lavoratori, sostenuti dai sindacati di categoria, hanno improvvisamente deviato verso l’ingresso 7 della tangenziale, in direzione San Lazzaro di Savena, occupando la carreggiata e bloccando di fatto la circolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bologna, 7mila metalmeccanici invadono la tangenziale: traffico in tilt e raffica di denunce

In questa notizia si parla di: 7mila - metalmeccanici - tangenziale - tilt

Protesta dei metalmeccanici blocca la tangenziale di Bologna. In 7mila per il rinnovo del contratto. La diretta - In un corteo di 7.000 metalmeccanici, Bologna si ferma: la protesta per il rinnovo del contratto nazionale blocca temporaneamente la tangenziale.

Bologna, 10 mila metalmeccanici entrano in tangenziale: manifestazione per il rinnovo del contratto e traffico in tilt; In 7.000 bloccano la tangenziale, traffico in tilt: caos e denunce; Protesta dei metalmeccanici blocca la tangenziale di Bologna In 7mila per il rinnovo del contratto La diretta.

Protesta dei metalmeccanici blocca la tangenziale di Bologna per 30 minuti. In 7mila per il rinnovo del contratto. La diretta - Sulle note di 'Don't stop me now' dei Queen gli operai hanno varcato l'ingresso della tangenziale dall'entrata di via Stalingrado (uscita 7) fino all’uscita Fiera L'iniziativa è stata autorizzata dall ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Manifestazione dei metalmeccanici invade la tangenziale di Bologna: traffico bloccato - dagli oltre 7mila metalmeccanici che partecipano alla manifestazione per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di ... Secondo tg.la7.it