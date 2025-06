Bologna 20 milioni per il regalo a Italiano | lo voleva già a Firenze

Bologna si prepara a un mercato ricco di sorprese, con 20 milioni pronti per regalare Italiano, un nome che già desiderava a Firenze. Un puzzle di opportunità e strategie che potrebbe svelarsi inaspettatamente, dimostrando come il tempo spesso corregga le traiettorie più complicate. L’attenzione ora è tutta sulle mosse future: il mercato non aspetta, e ogni scelta potrebbe cambiare le carte in tavola.

Un allenatore con le idee chiare e un nome che continua a tornare. Un incastro che sembrava sfumato e ora potrebbe riaccendersi da un’altra parte. A volte il tempo aggiusta i conti, anche nel mercato (AnsaFoto) – serieanews.com Il Bologna è alle prese con un mercato piuttosto movimentato. La situazione in uscita è tutta in divenire, anche perché diversi giocatori hanno già fatto sapere che vogliono cambiare aria. Lucumi, Beukema e soprattutto Dan Ndoye, sempre più vicino al Napoli, sono nomi cerchiati in rosso. Situazioni da tenere d’occhio, ma che porteranno comunque risorse fresche per lavorare in entrata. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Bologna, 20 milioni per il regalo a Italiano: lo voleva già a Firenze

In questa notizia si parla di: bologna - milioni - regalo - italiano

C’è Beukema per il Napoli, il Bologna lo valuta 30 milioni di euro (Tmw) - Il Napoli è attivamente impegnato sul mercato, con Beukema del Bologna valutato circa 30 milioni di euro, secondo Tuttomercatoweb.

Dopo giorni di incontri, la notizia era nell'aria e ora è ufficiale: Vincenzo Italiano ha prolungato con il Bologna il contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Nuova data dell'accordo, 30 giugno 2027, con il tecnico che avrà un adeguamento del contratto, passan Vai su Facebook

Niente quorum per il referendum. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni»; Ti regalo Auchan e tu mi paghi; Referendum senza quorum: affluenza al 30,6%. Schlein: «14 milioni al voto, ne riparliamo alle politiche». La R.

Il Bologna lo riporta in Serie A: che regalo per Italiano! - Il Bologna riporta l’esperto calciatore in Serie A: la società rossoblù prepara un grande regalo per Italiano. Da informazione.it

Calciomercato Bologna – Colpo da 10 milioni: il regalo di Saputo - Le ultime <<< L'articolo Calciomercato Bologna – Colpo da 10 milioni: il regalo di Saputo proviene da Notizie ... msn.com scrive