Bolla rovente sull’Italia l’anticiclone africano torna più forte di prima

L’Italia si prepara a vivere una vera e propria ondata di calore, con l’anticiclone africano che torna a farsi sentire più potente che mai. Le temperature schizzano alle stelle, portando all’allerta arancione in diverse città e mettendo a dura prova il nostro benessere. È fondamentale conoscere come affrontare questa ondata di caldo intenso per restare al sicuro e in salute. L’articolo prosegue analizzando i rischi e i consigli per affrontarla al meglio.

(Adnkronos) – Caldo, caldo e ancora caldo. Dopo qualche giorno di tregua, le temperature rialzeranno la testa oggi, venerdì 20 giugno, con bollino arancione (allerta di livello 2, ovvero condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute) in 3 città: Roma, Bolzano e Brescia. Mentre sabato ci sarà una breve pausa, con un

