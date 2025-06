Boeing Ryanair si schianta durante l' atterraggio panico a bordo e ala destra distrutta

Un incidente drammatico scuote il cielo: un velivolo Boeing Ryanair si schianta durante l’atterraggio, causando panico tra i passeggeri e danni alla ala destra. L’atmosfera di paura si fa ancora più intensa quando alle persone a bordo viene impedito di uscire, alimentando una tensione già ai limiti. Un episodio che mette in luce l’importanza della sicurezza e della gestione delle emergenze in volo.

Ai passeggeri, terrorizzati, è stato impedito di scendere dall'aereo, ma questa decisione non ha fatto altro che aumentare la tensione.

Momenti di paura a bordo di un volo Ryanair in Grecia quando il velivolo ha colpito una barriera in pista danneggiando pesantemente l'ala del velivolo A causa dello schianto, a nessuno è stato permesso di scendere dall'aereo ma questo ha causato paura e t

