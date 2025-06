Bocelli & Sinner | Stima e amicizia senza età Così è nato ’Polvere e gloria’

Quando l’arte e la passione si incontrano, nascono storie che ispirano e uniscono. Andrea Bocelli e Jannik Sinner, due campioni di mondi diversi, si sono ritrovati per creare qualcosa di straordinario: il progetto “Polvere e Gloria”, un inno alla perseveranza e alla nobiltà delle fatiche quotidiane. Un racconto che celebra la forza di trasformare ogni passo incerto in un grande disegno di speranza e successo. E a parlarne, da...

Punto, set, incontro. Andrea Bocelli trova Jannik Sinner e assieme s’inventano il “doppio” di Polvere e gloria. Un solenne inno "al valore della perseveranza, alla nobiltà della fatica quotidiana che trasforma ogni passo incerto in parte di un disegno più grande" – come lo definisce il tenore di Lajatico – scritto da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope, oltre ad Andrea stesso, e prodotto da Pierpaolo Guerrini. A parlarne, da Miami, è la moglie Veronica Bocelli che ha seguito passo dopo passo la realizzazione del duetto (sottotitolo Dust and Glory) in uscita oggi in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bocelli & Sinner: "Stima e amicizia senza età. Così è nato ’Polvere e gloria’"

