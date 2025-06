Bocelli-Sinner cosa significa la canzone Polvere e Gloria

"Polvere e Gloria" è un inno alla resilienza, al coraggio di inseguire i propri sogni senza arrendersi di fronte alle difficoltà. Un pezzo che celebra la forza interiore e la determinazione di non lasciarsi spegnere dalla paura o dall'incertezza. Con Andrea Bocelli e Jannik Sinner, due interpreti d’eccezione, questa canzone diventa un messaggio universale di speranza e perseveranza, invitandoci a credere sempre nel potere della passione.

