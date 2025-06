Bloccato in Israele Antonello Sannino sta tornando | Sono all' aeroporto di Sharm El Sheikh

Bloccato in Israele a causa della crescente tensione militare, Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli, sta affrontando un momento di grande incertezza. Ora, dopo aver attraversato questa difficile esperienza, si trova all'aeroporto di Sharm El Sheikh, pronto a fare ritorno in Italia. La sua storia ci ricorda quanto la pace e la sicurezza siano preziose e fragili, e come il coraggio possa emergere anche nelle situazioni più improvvise.

Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli, bloccato in Israele per l'escalation militare contro l'Iran di questi giorni, sta finalmente facendo ritorno in Italia. Ad annunciarlo è lo stesso Sannino con un post Facebook nel quale segnala di trovarsi attualmente in Egitto.

Arcigay Napoli, il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele: «Lo stanno portando in un bunker sotto terra» - In un momento di grande incertezza, la situazione di Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli, si fa preoccupante: bloccato in Israele e trasferito in un bunker sotto terra, rappresenta non solo una persona, ma anche il simbolo della solidarietà e della resistenza della nostra comunità.

Incubo finito per Antonello Sannino: ha lasciato Tel Aviv ed è di nuovo a casa - Dopo una settimana trascorsa nei bunker, il presidente dell'Arcigay di Napoli è riuscito, grazie al lavoro della Farnesina, a raggiungere l'Egitto e poi l'Italia

