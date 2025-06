Bloccati i premi per chi lavora Comune verso lo sciopero

Le tensioni tra amministrazione comunale e dipendenti raggiungono un nuovo punto critico: oltre 600mila euro di premi bloccati da più di due anni, privando i lavoratori di riconoscimenti legittimi e meritati. La mancata erogazione di progressioni economiche, premi di produzione e avanzamenti di carriera mette a rischio il morale e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Un’attenta riflessione sulla gestione delle risorse umane è ormai imprescindibile per rilanciare fiducia e motivazione.

Più di 600mila euro destinati ai dipendenti fermi a palazzo civico. Da oltre due anni l’amministrazione non ha dato seguito alle progressioni economiche, ai premi di produzione e ai salti di carriera dei lavoratori comunali. Così gli oltre 300 dipendenti di piazza Due giugno non hanno avuto il premio di produttività previsto dopo le pagelle di merito. Circa 300mila euro, mille a testa annuali, fermi nei cassetti di palazzo. Idem per le progressioni orizzontali: scatti di carriera che interessano una cinquantina di persone per 30mila euro. Infine niente è dato sapere degli 88mila euro per quella novantina di persone con ruoli dirigenziali riconosciuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bloccati i premi per chi lavora. Comune verso lo sciopero

