Blitz di attivisti pro-Pal nella base militare inglese aerei imbrattati di rosso e piedi di porco usati come bastoni Starmer | Vergognoso – Il video

Un audace blitz di attivisti pro Palestina ha sconvolto la base militare di Brize Norton, il cuore delle operazioni aeree britanniche. Con coraggio e senza barriere, hanno invaso il sito, imbrattando aerei di guerra con vernice rossa e usando piedi di porco come bastoni, denunciando con forza le ingiustizie. Un gesto che mette in discussione la sicurezza e la politica militare del Regno Unito, mentre la reazione di Starmer solleva domande sul suo ruolo e sulla gravità di questo episodio.

Due attivisti di Palestine Action hanno fatto irruzione, indisturbati, all’interno del più grande e meglio protetto aeroporto militare inglese. Come si vede dai filmati diffusi dallo stesso gruppo, i due si sono aggirati liberamente per la base di Brize Norton, nell’Oxfordshire, in sella a biciclette elettriche e hanno imbrattato di vernice rossa due aerei Airbus Voyager della Royal Air Force (Raf). A pochi metri di distanza era parcheggiato il Vespina, l’aereo ufficiale che il primo ministro utilizza per i suoi viaggi internazionali. Lo stesso Keir Starmer ha definito l’atto «vergognoso» e «vandalico». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: attivisti - base - militare - inglese

Il piano firmato dal presidente americano prevede la deportazione di 9.000 migranti irregolari, compresi due connazionali, verso la base militare cubana: un lager fuori dal diritto internazionale che Obama aveva promesso di chiudere. Per Tajani «il nostro pae Vai su Facebook

L'odio dei pro Pal contro l'esercito inglese: danneggiati due aerei della Raf nella base più grande della Gb (video); Attivisti Greenpeace denunciano massacro di Gaza con striscione rosso sangue nella fontana del Gianicolo a Roma; Mobilitazione internazionale davanti alla base nucleare inglese di Lakenheath.

Attivisti filo-palestinesi danneggiano aerei in una base militare britannica - A Carterton, in Inghilterra, blitz di attivisti pro Palestina in una base militare aeronautica della Royal Air Force. Come scrive msn.com

Inghilterra, irruzione attivisti pro Palestina in base RAF - Palestina hanno fatto irruzione nella base RAF di Brize Norton, in Inghilterra, danneggiando due aerei militari con vernice rossa e - Scrive video.sky.it