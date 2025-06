Blitz della Finanza | sequestrate 13 tonnellate di gas refrigerante era destinato a Salerno

La lotta contro il traffico illecito di sostanze nocive si fa sempre più intensa: le Fiamme Gialle di Treviso hanno sequestrato 13,6 tonnellate di gas refrigerante destinato a Salerno, proveniente dalla Cina. Questa operazione dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare il mercato nero e salvaguardare l’ambiente. In base al...

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sequestrato un autoarticolato di un'azienda polacca ed il suo rilevante carico: ben 13,6 tonnellate di gas refrigerante non rigenerato, stoccato in 1.360 bombole di tipologia "R404A" e "R507A", proveniente dalla Cina.

Un maxi sequestro da 13,6 tonnellate di gas refrigerante illegale proveniente dalla Cina scuote il Trevigiano.

