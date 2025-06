Bivacco e spaccio blitz dei Carabinieri nei pressi dell' Ausl di corso Cavour | sorpresi ubriachi e due giovani fumare eroina

Un intervento deciso dei carabinieri a Cesena mette fine a un’attività illecita nei pressi dell’Ausl di Corso Cavour. Durante il blitz, sono stati sorpresi giovani ubriachi e due individui intenti a fumare eroina, testimonianza di un impegno costante nella lotta contro bivacchi e spaccio di sostanze stupefacenti. Con questi interventi, le forze dell’ordine rafforzano la sicurezza e la qualità della vita del quartiere, dimostrando che nessuna attività illecita può sfuggire al loro sguardo vigile.

Lotta al bivacco e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesena hanno dato una risposta alle segnalazioni giunte nell'ultimo periodo effettuando un servizio straordinario di controllo del territorio nei pressi dell’edificio dell’Ausl di Corso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Bivacco e spaccio, blitz dei Carabinieri nei pressi dell'Ausl di corso Cavour: sorpresi ubriachi e due giovani fumare eroina

In questa notizia si parla di: bivacco - spaccio - carabinieri - pressi

Blitz nei boschi dello spaccio. Pusher colto in flagranza. Bivacco smantellato e arresto - Nel blitz nei boschi dell’area gallaratese, le forze dell’ordine hanno smantellato un bivacco e arrestato uno spacciatore, segnalando due assuntori.

I Carabinieri trovano un bivacco con cocaina, armi e viveri: droga per 30.000 euro e clienti complici ? https://ta4.us/nSdocfd Vai su Facebook

Bivacco e spaccio, blitz dei Carabinieri nei pressi dell'Ausl di corso Cavour: sorpresi ubriachi e due giovani fumare eroina; Blitz nei boschi dello spaccio. Pusher colto in flagranza. Bivacco smantellato e arresto; Spaccio di droga in area boschiva.

Cesena, lotta allo spaccio e al bivacco in Corso Cavour: Carabinieri in azione in zona Ausl - Nel tardo pomeriggio di giovedì 19 giugno i Carabinieri di Cesena hanno effettuato un servizio mirato di controllo del territorio nei pressi ... corriereromagna.it scrive

Trovato bivacco per spaccio di cocaina tra i boschi di Malvicino con armi e foto-trappole - Una tenda da campeggio trasformata in base per lo spaccio di cocaina scoperta nei boschi di Malvicino dai carabinieri di Spigno Monferrato, con arresto e sequestro di droga, armi e telefoni. Segnala gaeta.it