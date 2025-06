Bitetti | Bene il riavvio del tavolo del CIS i cittadini chiedono risultati

Come cittadini e rappresentanti del territorio, attendiamo con fiducia che questa ripresa porti risultati concreti e duraturi, contribuendo a costruire un futuro di sviluppo e stabilità per tutti.

Tarantini Time Quotidiano Accolgo con favore la ripresa del tavolo CIS dopo tre anni di fermo. È un segnale importante verso un territorio che attende risposte concrete da troppo tempo. Desidero ringraziare l'onorevole Dario Iaia per aver convocato questa riunione e per l'impegno che sta dedicando alla ripresa del percorso CIS. È un gesto importante che riporta il confronto istituzionale su un piano operativo, dove ora serve continuità. Come Sindaco di Taranto, rinnovo il mio appello a interventi tempestivi, efficaci e trasparenti, a partire da quelli che riguardano direttamente la città capoluogo, che rappresenta il cuore pulsante dell'intera area ionica.