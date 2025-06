Biotech Europa in ritardo su Cina e Usa Serve un cambio di passo

Chiave per l’innovazione e la competitività globale, il biotech europeo è ormai in ritardo rispetto a Cina e USA. La mancanza di una strategia chiara rischia di compromettere il futuro industriale dell’Europa, rendendo urgente un cambio di passo decisivo. È tempo che l’Unione rafforzi il suo impegno e definisca un percorso ambizioso per tornare protagonista nel settore biotech, assicurando così un vantaggio competitivo duraturo.

Annunciato nelle linee guida politiche di Ursula von der Leyen per il 2025, il nuovo Biotech act europeo avrebbe dovuto segnare una svolta nella strategia industriale dell'Unione. Ma l'iniziativa non è comparsa nel programma di lavoro della Commissione di febbraio e la sua presentazione è ora slittata all'inizio del 2026. Eppure una strategia europea sul settore è sempre più urgente. Il biotech rappresenta infatti uno dei comparti maggiormente strategici a livello globale, oltre che in costante crescita: valutato 1.550 miliardi di dollari nel 2023, potrebbe superare i 3.800 miliardi entro il 2030, con impatti trasversali su agricoltura, energia, difesa e salute.

