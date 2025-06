Biopirateria | la corsa globale alle piante medicinali in Africa e Amazzonia

La biopirateria rappresenta una minaccia silenziosa ma potente, alimentata dalla corsa globale alle piante medicinali in Africa e Amazzonia. Dietro le scoperte che migliorano la nostra salute si cela spesso un'appropriazione ingiusta delle risorse e delle conoscenze di comunità locali, senza giuste compensazioni. Questa pratica mina la biodiversità e i diritti delle popolazioni indigene, sollevando interrogativi cruciali sulla sostenibilità e l’etica della ricerca scientifica.

Dietro molte scoperte scientifiche e farmaceutiche si nasconde una lunga storia di appropriazione silenziosa, quella della biopirateria. La biopirateria è l'estrazione non autorizzata di risorse biologiche eo delle conoscenze tradizionali associate da Paesi in via di sviluppo, o la brevettazione di invenzioni derivate da tali risorse o saperi senza un'adeguata compensazione. Il termine, coniato negli anni '90 da ambientalisti e organizzazioni non governative, richiama un conflitto in atto da secoli, quello tra chi vive da sempre in territori ricchi di biodiversità e chi ne trae profitto. Definita una " malattia silenziosa " per la sua diffusione discreta ma dagli effetti profondi, la biopirateria colpisce in particolare le regioni più ricche di biodiversità ma tecnologicamente meno avanzate.