Bimba ucraina in Israele per curarsi uccisa da un missile

Una tragica notte in Israele segna un dramma che attraversa confini e speranze. Una famiglia ucraina, arrivata tre anni fa per salvare la vita della loro bambina affetta da leucemia, si trova improvvisamente coinvolta in un incubo: un missile iraniano colpisce il sobborgo di Bat Yam, lasciando dietro di sé una scia di dolore e distruzione. La loro lotta, ora più che mai, rappresenta il volto crudo di un conflitto che non risparmia i più innocenti.

La sorte si è accanita con una famiglia ucraina giunta in Israele tre anni fa affinchè la loro bambina, sofferente di leucemia, ricevesse cure avanzate in uno dei migliori ospedali di Tel Aviv. Nella notte di sabato la famiglia si trovava in un sobborgo di Tel Aviv, a Bat Yam, in un grande condominio popolare che nelle prime fasi della guerra è stato centrato da un missile iraniano. Le squadre di soccorso hanno dovuto scavare per una giornata intera per estrarre dalle macerie decine di feriti ed i corpi esanimi di alcune persone. Ma della famiglia ucraina non era rimasta traccia. Solo ieri le autorità hanno reso noto di aver finalmente identificato i resti della piccola Anastasia 'Nastia' Borik (7 anni), insieme con quelli della nonna Olena (54) e dei due cugini (Ilya, 14 anni, e Constantin, 10) che pure si erano trasferiti in Israele per ragioni mediche.

In questa notizia si parla di: ucraina - israele - missile - bimba

