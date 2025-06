Bimba di due anni azzannata alla testa dal pitbull dei nonni

Una tragedia sfiorata a Fasano, dove una bambina di appena due anni è stata vittima di un’aggressione da parte del pitbull dei nonni. La piccola, ferita alla testa, ha rischiato seriamente, ma fortunatamente i soccorsi tempestivi e le cure specialistiche hanno evitato conseguenze più gravi. Un episodio che solleva importanti domande sulla gestione degli animali domestici e la sicurezza dei più piccoli. La vicenda mette in evidenza l’urgenza di riflettere sulla tutela delle nostre famiglie.

Roma, 20 giugno 2025 – Tragedia sfiorata a Fasano, in provincia di Brindisi, dove una bambina di poco meno di due anni è stata aggredita da un pitbull di proprietà dei nonni. La piccola, che ha riportato ferite alla testa, è stata prima portata all'ospedale Perrino di Brindisi poi è stata trasferita nel reparto di Neurologia dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dove è stata sottoposta a tac e risonanza magnetica per accertare la gravità delle lesioni. Le condizioni della bambina non sarebbero gravi. L'aggressione. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno, intorno alle 17,30.

