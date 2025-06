Bimba di due anni attaccata dal pitbull del nonno L’intervento disperato della mamma

Una tragedia scuote l’Italia: una bambina di soli due anni è stata brutalmente aggredita da un pitbull appartenente al nonno, mentre giocava vicino a lui. La madre, nel tentativo disperato di salvarla, è rimasta ferita. Un attacco improvviso e inaspettato che ha messo in pericolo la vita della piccola, portandola in condizioni critiche in ospedale. Un evento che solleva ancora di più il problema della gestione degli animali domestici e della sicurezza delle nostre famiglie.

Dramma in Italia: un pitbull ha aggredito una bambina di appena due anni, mordendola alla testa. La madre della piccola ha cercato di intervenire per salvarla ma è stata a sua volta ferita. L’attacco è avvenuto all’improvviso, mentre la bambina si trovava nei pressi dell’animale, che appartiene al nonno. Nessuno avrebbe potuto immaginare la violenza esplosa in pochi istanti. La bambina è stata soccorsa in condizioni critiche e trasferita d’urgenza in ospedale. Lotta per la vita, ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Il dramma si è consumato nella mattinata del 20 giugno. Secondo quanto riporta Today il pitbull si trovava con la famiglia, quando all’improvviso si è scagliato contro la bambina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Un tragico episodio a Agliana scuote la comunità: una bimba di due anni e la nonna sono state aggredite da un pitbull nel giardino di casa.

La bambina era con il nonno e la madre a Fasano quando l'animale, un pitbull, l'ha aggredita ferendola alla testa: la mamma l'ha liberata, riportando delle ferite. La piccola non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono comunque gravi, il cane è st

