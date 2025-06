Bimba di due anni aggredita da un pitbull | è dramma

Una tranquilla giornata a Selva di Fasano si è trasformata in un incubo quando una bambina di due anni è stata brutalmente aggredita da un pitbull di proprietà del nonno. L’episodio, avvenuto mercoledì 18 giugno intorno alle 17:30, ha scosso tutta la comunità, sollevando ancora interrogativi sulle circostanze e sulla sicurezza dei più piccoli. La vicenda mette in luce quanto sia fondamentale prendere misure preventive per proteggere i nostri figli da simili tragedie.

Una giornata tranquilla si è trasformata in una drammatica emergenza a Selva di Fasano, dove una bambina di due anni è stata aggredita da un pitbull di proprietà del nonno. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno, intorno alle 17:30, per motivi ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Il cane ha azzannato la bambina alla testa, causandole gravi ferite. Durante la colluttazione, la madre della piccola, intervenuta per cercare di liberarla dall'attacco, è rimasta a sua volta ferita. I soccorsi sono stati tempestivi: la bambina è stata portata inizialmente al punto di primo intervento di Fasano, poi trasferita all' ospedale Perrino di Brindisi, e infine ricoverata al Giovanni XXIII di Bari, ospedale pediatrico specializzato, dove si trova tuttora in cura.

