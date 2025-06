Bimba di 2 anni azzannata dal pitbull di famiglia | le sue condizioni

Una tragedia ha scosso la tranquilla Selva di Fasano: una bambina di soli due anni è stata gravemente ferita dall’attacco del pitbull di famiglia. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di giovedì, solleva importanti interrogativi sulla gestione degli animali domestici e sulla sicurezza dei più piccoli. Scopriamo insieme le condizioni della piccola e le possibili implicazioni di questo grave episodio.

Una bambina di soli due anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita dal pitbull di proprietà del nonno. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 17.30, a Selva di Fasano, in provincia di Brindisi. Di seguito tutti i dettagli. Secondo quanto riferito, il cane avrebbe azzannato la piccola alla testa, provocandole lesioni serie. 🔗 Leggi su Tvzap.it