Bill Apter su Bayley | La WWE vuole farla sentire valorizzata

Bill Apter, leggenda del giornalismo wrestling, rivela i piani ambiziosi della WWE per Bayley, che mira a farla sentire ancora più valorizzata nel panorama attuale. Dopo un percorso tumultuoso e una faida intensa con Becky Lynch, la Superstar si prepara a riscrivere il suo destino. La WWE sembra voler puntare tutto su di lei, consolidando il suo ruolo di protagonista. Ma quali nuove sfide attendono “The Role Model”?

Il veterano giornalista di wrestling Bill Apter ha recentemente parlato dei piani della WWE per Bayley. Al momento, la Superstar è coinvolta in una faida con Becky Lynch per il Women’s Intercontinental Championship. “The Role Model” era stata esclusa da WrestleMania dopo un attacco nel backstage che l’aveva lasciata fuori combattimento. Alcune settimane dopo, Becky Lynch ha ammesso di essere stata l’aggressore misterioso. Bayley si è vendicata la settimana scorsa a RAW, tornando per distruggere “The Man”. Da allora, le due sono coinvolte in una rivalità accesa per il titolo intercontinentale femminile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Bill Apter su Bayley: “La WWE vuole farla sentire valorizzata”

