Bike sharing sul Tevere Idea per la mobilità sostenibile

L’idea di istituire un bike sharing lungo il Tevere tra Ponte Pattoli e Ponte San Giovanni apre nuove prospettive per una mobilità più sostenibile e condivisa. Sebbene il progetto sia ancora in fase preliminare, il voto unanime del Consiglio rappresenta un passo deciso verso la sua realizzazione. L’assessore Vossi lo definisce "una proposta di fondamentale importanza per l’Amministrazione", sottolineando come questa iniziative possa trasformare il modo di muoversi in città.

L’idea è sul tavolo: installare una serie di postazioni di bike sharing lungo il Tevere, nel tratto compreso tra Ponte Pattoli e Ponte San Giovanni. Poi da qui a dire che il progetto vedrà la luce ce ne passa. Ma intanto il voto all’unanimità impegna la Giunta comunale ad attivarsi, al punto che l’assessore alla Mobilità, Pierluigi Vossi, parla di "proposta di fondamentale importanza per l’Amministrazione alla luce degli impegni di molteplici giunte volte alla valorizzazione del percorso fluviale, tra i più belli e suggestivi d’Italia". Vossi – durante il dibattito in Terza Commissione – ha quindi preannunciato l’intenzione di voler effettuare alcuni sopralluoghi con tutti gli uffici competenti "per individuare i punti dove mettere a terra l’impiantistica, nonché la tipologia più adeguata onde uniformarsi adeguatamente con il contesto ambientale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Bike sharing sul Tevere". Idea per la mobilità sostenibile

