Biglietti omaggio e a prezzo irrisorio per ‘centrare’ il sold out ai concerti? Non solo ci sono vantaggi fiscali e risparmi sui diritti d’autore

Se desideri vivere un'esperienza musicale unica senza svuotare il portafoglio, non perdere le offerte di biglietti omaggio e a prezzi irrisori per 'centrare' il sold out ai concerti. Oltre ai vantaggi fiscali e ai risparmi sui diritti d'autore, questa è la chance perfetta per goderti i tuoi artisti preferiti in modo accessibile.

I concerti, soprattutto estivi, sono tornati sotto i riflettori. E non parliamo dei coni di luce che si usano sul palco per far brillare al meglio la performance, ma di quelli accesi da Selvaggia Lucarelli con la sua newsletter Vale Tutto, poi dal Codacons e dai fan, che hanno inondato i social di messaggi. Andiamo con ordine perché parliamo di un problema che probabilmente si è aggravato, ma che viene da molto lontano: già nel 2017 FqMagazine sollevò la questione. Il "casus" belli è nato dai concerti negli stadi di Elodie di Milano e Napoli. A pochi giorni dagli eventi, sarebbero spuntati biglietti scontatissimi, a 10 euro.

Piano City Milano approda al Certosa District. Da Tenco ai Beatles, tre concerti da non perdere. E sono gratis - Il Piano City Milano 2025 fa tappa al Certosa District, offrendo tre concerti gratuiti il 25 maggio. Dalla musica italiana ai Beatles, passando per classici del pop e del rock internazionale, sarà un'occasione unica per vivere un pomeriggio all'insegna della musica di qualità, in uno degli quartieri più vivaci della città.

Ci sono i The Who a Piazzola sul Brenta e tu puoi provare a vincere una coppia di BIGLIETTI OMAGGIO con Zed Live e Progetto Giovani!

