Biasin ‘trattiene’ questo bianconero alla Juventus | La sensazione è che l’incastro per lui si possa trovare Di chi sta parlando

Il futuro dei talenti della Juventus si fa incerto, con nomi che accendono le speranze dei tifosi. Fabrizio Biasin svela le cifre e le possibilità di due giocatori chiave: Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao, valutati rispettivamente 40 e 30 milioni. La domanda che tutti si pongono è: quale sarà il destino di questi preziosi gioielli bianconeri? Le risposte potrebbero cambiare le sorti della prossima stagione juventina.

Biasin, giornalista, ha parlato così del possibile futuro di due giocatori della Juventus. Di seguito riportate le sue parole. Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così di due giocatori della Juventus, dal futuro ancora incerto: Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao. Di seguito riportate le sue parole. PAROLE – «Kolo Muani 40 milioni, Conceicao 30. Forse qualcosa meno ma, comunque, sono un sacco di soldi che la Juve dovrebbe mettere sul piatto per trattenere a Torino due pedine importanti. La sensazione è che almeno per il primo l’incastro si possa trovare: cosa buona e giusta a prescindere dalle ulteriori mosse in attacco che i bianconeri hanno in canna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Biasin ‘trattiene’ questo bianconero alla Juventus: «La sensazione è che l’incastro per lui si possa trovare». Di chi sta parlando

