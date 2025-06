Biasin ai tifosi dell’Inter | Dico a certi brontoloni di riposare le meningi!

Fabrizio Biasin invita i tifosi dell’Inter a riflettere e a riposare le meningi, dopo il pareggio contro il Monterrey. Con un occhio critico ma equilibrato, il noto giornalista analizza la prestazione dei nerazzurri nel primo match del Mondiale per Club, invitando gli scettici a mantenere la calma e a guardare avanti con fiducia. Perché, come spesso succede nello sport, una partita non definisce il destino di una stagione.

Biasin ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Monterrey per 1-1. Poi un invito ai tifosi dell’Inter scettici dopo il pareggio contro la squadra messicana nel match d’esordio nel Mondiale per Club. IL RAGIONAMENTO – Fabrizio Biasin si è pronunciato sul pareggio tra Monterrey e Inter – nella prima sfida del Mondiale per Club delle due compagini – e sul futuro della squadra meneghina. Il giornalista ha così parlato dalle colonne di TMW: «I nerazzurri hanno pareggiato con il Monterrey in una partita complicata da seguire, anche solo perché alle tre del mattino vorresti solo andare in branda. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biasin ai tifosi dell’Inter: «Dico a certi brontoloni di riposare le meningi!»

