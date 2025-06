Bezzecchi davanti a tutti nelle libere 1 al Mugello Marquez 4° Bagnaia 8°

Sul circuito del Mugello, Bezzecchi si impone davanti a tutti nelle Libere 1, dimostrando grande velocità. Marquez e Bagnaia si posizionano rispettivamente con il numero 4176 e 8176, mentre la Aprilia sorprende subito per la sua reattività. KTM si mostra competitiva con Acosta in seconda posizione, davanti a Binder. Le Ducati, invece, devono ancora trovare il ritmo: Marc si colloca tra i primi cinque, ma Pecco fatica nelle frenate, promettendo una sfida entusiasmante nei prossimi turni.

Subito veloce il pilota Aprilia. Competitiva anche Ktm: Acosta 2° davanti a Binder. Le Ducati per ora non brillano: Marc chiude in top 5, Pecco fatica in frenata.

