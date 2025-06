Bezos | Venezia è unica la amiamo e sosteniamo Al matrimonio 80 voli privati

L’attesa si fa palpabile tra le calli di Venezia, dove Jeff Bezos e Lauren Sanchez si preparano a pronunciare il loro “I do?” in un’atmosfera di esclusività e magia. Con 80 voli privati alla spalle e un amore che supera ogni limite, la coppia incarna il sogno di un’unione unica nel cuore della laguna più romantica del mondo. La loro storia si intreccia tra tradizione e innovazione, lasciando il segno in questa città senza tempo.

VENEZIA - Parlano i promessi sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in attesa di pronunciare il fatidico?I do?, probabilmente a simbolico suggello del matrimonio formalmente celebrato negli.

"Questo matrimonio non s'ha da fare"… cresce il dissenso per le nozze di Bezos a Venezia Segrete (o quasi) le date, segreti (o quasi) gli ospiti, segrete (o quasi) le location. L'unica cosa certa è che a Venezia sta montando la protesta

