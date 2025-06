Bezos è onorato di sostenere Venezia con la sua lista nozze | parla la wedding planner che sta organizzando il matrimonio milionario

Un matrimonio da sogno, ma anche una sfida tra eleganza e controversia. La wedding planner di Jeff Bezos e Lauren Sánchez si trova al centro di un autentico braccio di ferro pubblico, tra desiderio di lusso e tutela della città. Mentre i preparativi prendono forma, la protesta del comitato “No Space for Bezos” si intensifica, promettendo di mettere in discussione questa celebrazione esclusiva. Un evento che, più di ogni altra cosa, incarna le contraddizioni di Venezia stessa.

Un matrimonio che doveva essere una favola di lusso e riservatezza si sta trasformando in un braccio di ferro pubblico, un vero e proprio scontro tra due visioni opposte di Venezia. Mentre emergono i dettagli sfarzosi delle nozze tra il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e la giornalista e imprenditrice Lauren Sánchez, previste dal 26 al 28 giugno in laguna, si intensifica e si organizza la protesta del comitato “No Space for Bezos”, che promette battaglia sui canali. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’agenzia Adnkronos, il cuore della celebrazione sarà l ‘Isola di San Giorgio Maggiore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it