Bezos come James Bond | nozze da 007 nella chiesa sconsacrata set del film ma i veneziani lo aspettano coi gommoni pronti a bloccare tutto

Venezia si trasforma in un palcoscenico da sogno per il matrimonio più atteso dell’anno: Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra luci, emozioni e un pizzico di mistero, la città si prepara a vivere tre giorni indimenticabili, mentre i Veneziani, pronti a difendere le loro tradizioni, minacciano di bloccare i festeggiamenti coi gommoni. Un matrimonio da 007, tra glamour e passione, che promette di lasciare il segno nel cuore di tutti.

Venezia si prepara al matrimonio dell'anno: quello tra il fondatore di Amazon Jeff Bezos e la compagna Lauren Sanchez. Tre giorni di festeggiamenti - dal 26 al 28 giugno - che muoveranno.

