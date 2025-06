Bezos a Venezia ancora polemiche Santanché | È promozione I contrari | Sarà una protesta enorme

L’arrivo di Bezos a Venezia sta scatenando un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori. Mentre Confcommercio e Zaia applaudono l’iniziativa del miliardario, i contrari promettono di bloccare i canali e manifestare con una protesta collettiva. La tensione sale, e il cuore della Serenissima si prepara a un confronto che potrebbe segnare il suo futuro. La città, simbolo di storia e cultura, si trova al centro di una sfida senza precedenti.

Anche Confcommercio e Zaia plaudono all’iniziativa del miliardario che ha scelto la ex Serenissima. I contestatori invece annunciano il blocco navale dei canali, un tuffo collettivo e l'assedio di tutte le calli che portano alla Misericordia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bezos a Venezia, ancora polemiche. Santanché: “È promozione”. I contrari: “Sarà una protesta enorme”

In questa notizia si parla di: bezos - venezia - polemiche - santanché

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore - Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

Biglietto per la Via dell'Amore troppo caro? Interviene Santanché; Santanchè: mi auguro che tanti Bezos vengano in Italia a sposarsi.