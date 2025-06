Bettoni nuovo presidente della Fondazione Giovanni Paolo II

Damiano Bettoni, con la sua esperienza e passione, assume il ruolo di nuovo presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, un'istituzione che da oltre due decenni promuove valori di solidarietà e cooperazione internazionale. Con un curriculum ricco e una visione chiara, Bettoni guiderà l’organizzazione verso nuove sfide e progetti, rafforzando il suo impegno a favore delle comunità più bisognose. La sua leadership segnerà certamente un capitolo importante nel futuro della fondazione, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento nel panorama umanitario.

Firenze, 20 giugno 2025 - Damiano Bettoni è il nuovo presidente della Fondazione Giovanni Paolo II. Già Segretario Generale delle Acli nazionali e Direttore Generale del Patronato Acli e con una lunga carriera nelle istituzioni, per i prossimi cinque anni sarà alla guida dell'ente fondato nel 2007 da Mons. Luciano Giovannetti e impegnato in progetti di cooperazione internazionale dalla Terra Santa al Libano, dal Medio Oriente alla Giordania, ma anche in Italia con l’accoglienza dei profughi e progetti per la disabilità. Attualmente opera in 17 Paesi, con più di 60 progetti realizzati e oltre 20 mila persone aiutate direttamente ogni anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bettoni nuovo presidente della Fondazione Giovanni Paolo II

